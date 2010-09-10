Аксессуары для кальяна

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Аксессуары для кальяна

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 21:34

Приветствую! Интересуют аксессуары для кальяна. Что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Аксессуары для кальяна

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 22:27

TanyaLoy писал(а):Приветствую! Интересуют аксессуары для кальяна. Что можете посоветовать?


Привет! Интернет магазин «Арома-Дым» предлагает большой выбор кальянов, комплектующих и аксессуаров к ним. На сайте https://aroma-dum.com.ua/ru/aksessuary/можете ознакомиться с полным ассортиментом. Заказывала у них в начале лета держатель для шланга Yahya, все ok, по деньгам вышел недорого, доставили оперативно.
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