Экологический аудит

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экологический аудит

Сообщение zevc » 7 минут назад

Спасибо всем за поддержку, я все-таки набралась смелости и обратилась к однокласснику за помощью. Мне буквально на неделю нашлось место ответственного за экологию. Теперь мне очень хочется отблагодарить начальника, естественно, что сделать это я могу только хорошей работой. Что можно такого придумать, помимо исполнения основных обязанностей?
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