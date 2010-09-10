Сообщение zevc » Сегодня, 12:50

Спасибо всем за поддержку, я все-таки набралась смелости и обратилась к однокласснику за помощью. Мне буквально на неделю нашлось место ответственного за экологию. Теперь мне очень хочется отблагодарить начальника, естественно, что сделать это я могу только хорошей работой. Что можно такого придумать, помимо исполнения основных обязанностей?