Экологический аудит

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экологический аудит

Сообщение zevc » Сегодня, 12:50

Спасибо всем за поддержку, я все-таки набралась смелости и обратилась к однокласснику за помощью. Мне буквально на неделю нашлось место ответственного за экологию. Теперь мне очень хочется отблагодарить начальника, естественно, что сделать это я могу только хорошей работой. Что можно такого придумать, помимо исполнения основных обязанностей?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Экологический аудит

Сообщение klonik » Сегодня, 13:34

Ура, я очень рада за вас. Жаль только, что вы столько времени потеряли на раздумья. Глядишь, сейчас бы уже первую зарплату получили, начали бы просрочку потихоньку уменьшать. Из прям вот таких супер-средств я вижу вариант, что вы тихонько заказывали услугу «Экологический аудит», а после получения результатов и проведения нужных мероприятий предоставили бы отчет. И услуга сама непосредственно к вашей сфере деятельности относится, и нужна она, кто бы что не говорил.
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