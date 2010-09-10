Экологический аудит
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Экологический аудит
Спасибо всем за поддержку, я все-таки набралась смелости и обратилась к однокласснику за помощью. Мне буквально на неделю нашлось место ответственного за экологию. Теперь мне очень хочется отблагодарить начальника, естественно, что сделать это я могу только хорошей работой. Что можно такого придумать, помимо исполнения основных обязанностей?
Re: Экологический аудит
Ура, я очень рада за вас. Жаль только, что вы столько времени потеряли на раздумья. Глядишь, сейчас бы уже первую зарплату получили, начали бы просрочку потихоньку уменьшать. Из прям вот таких супер-средств я вижу вариант, что вы тихонько заказывали услугу «Экологический аудит», а после получения результатов и проведения нужных мероприятий предоставили бы отчет. И услуга сама непосредственно к вашей сфере деятельности относится, и нужна она, кто бы что не говорил.
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