Входные двери

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 496
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Входные двери

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:32

Хочу поставить входные двери металлические с металлофиленкой, но найти вообще ничего не могу(.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Входные двери

Сообщение РусланР » Сегодня, 17:43

Так, а где Вы смотрели варианты вообще? Вот мы выбирали в квартиру на этом https://www.dveri-optima.ru/dveri/konstrukciya/s-metallofilenkoy/ сайте. Выбрали Модель П-5, эти двери с отличной шумоизоляцией, а так же удерживают хорошо тепло. Есть подробное видео на странице, посмотрите для полного понимания всех плюсов)
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