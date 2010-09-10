Входные двери
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 496
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Входные двери
Хочу поставить входные двери металлические с металлофиленкой, но найти вообще ничего не могу(.
Re: Входные двери
Так, а где Вы смотрели варианты вообще? Вот мы выбирали в квартиру на этом https://www.dveri-optima.ru/dveri/konstrukciya/s-metallofilenkoy/ сайте. Выбрали Модель П-5, эти двери с отличной шумоизоляцией, а так же удерживают хорошо тепло. Есть подробное видео на странице, посмотрите для полного понимания всех плюсов)
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