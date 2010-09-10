Кожа для обуви
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Кожа для обуви
Отшиваем сейчас партию обуви, закупили кожу, а она вся в браке, пришлось вернуть. Ищем новых поставщиков. Может кто то знает с кем можно сотрудничать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 497
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Кожа для обуви
Я закупаю для своей ремонтной мастерской все материалы для обуви у компании Макро. У них есть и кожа для обуви, отличного качества, без единой изъяны. Уже несколько раз заказывал кожу у них, всегда приходит в идеальном состоянии. Они её так пакуют, что даже заломов нет.
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