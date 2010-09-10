Сообщение klonik » 38 минут назад

Планируем открыть небольшой магазин, нашли под него место, сейчас собираем все необходимые документы и разрешения. Остро стоит вопрос, куда складывать товар. Там, где будет открыт магазин, можно делать только небольшой запас, только самое необходимое, на большее места не хватит. Если смотреть объявления, то за 10 квадратных метров просят не меньше восьмисот тысяч рублей. А что мы на этих метрах разместим? В замешательстве, прошу подкинуть свежих идей.