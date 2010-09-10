Место на складе
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Место на складе
Планируем открыть небольшой магазин, нашли под него место, сейчас собираем все необходимые документы и разрешения. Остро стоит вопрос, куда складывать товар. Там, где будет открыт магазин, можно делать только небольшой запас, только самое необходимое, на большее места не хватит. Если смотреть объявления, то за 10 квадратных метров просят не меньше восьмисот тысяч рублей. А что мы на этих метрах разместим? В замешательстве, прошу подкинуть свежих идей.
Re: Место на складе
Здравствуйте, а зачем вам на начальном этапе сразу покупать себе место под склад. Еще не известно, пойдут у вас дела в магазине или как. На первых порах не стоит вкладываться в такие вещи, куда дешевле вам обойдется аренда небольшого места на складе. Не обязательно даже отдельное здание, у крупных компаний есть возможность выделения помещения под ваши нужды. А там, в будущем, если уж все будет хорошо, то просто магазин перенесете на новое место и все.
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