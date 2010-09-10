сделать видеопоздравление

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

сделать видеопоздравление

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 авг 2021, 14:22

Знаете в каком видеоредакторе можно быстро и красиво сделать видеопоздравление? Поделитесь прикольными программами. 
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: сделать видеопоздравление

Сообщение Наташа Швец » 33 минуты назад

Для меня самый оптимальный вариант, это ВидеоМОНТАЖ. У них там удобный интерфейс, так что разобраться будет совсем не сложно. Это простой видеоредактор для новичков, а так же для тех кто уже умеет пользоваться такими программами. Мне лично нравится в нем работать, поэтому другого даже не ищу.
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