сделать видеопоздравление
Благотворительность в Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 499
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
сделать видеопоздравление
Знаете в каком видеоредакторе можно быстро и красиво сделать видеопоздравление? Поделитесь прикольными программами.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: сделать видеопоздравление
Для меня самый оптимальный вариант, это ВидеоМОНТАЖ. У них там удобный интерфейс, так что разобраться будет совсем не сложно. Это простой видеоредактор для новичков, а так же для тех кто уже умеет пользоваться такими программами. Мне лично нравится в нем работать, поэтому другого даже не ищу.
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