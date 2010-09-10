Редактор фото
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Редактор фото
Решила сменить свой имидж и перекрасить волосы, только вот не знаю, какой цвет мне подходит. Есть какие-то приложения фоторедактора, в которых можно было бы подставить разные варианты цвета волос под моё фото.
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