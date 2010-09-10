Сообщение Яно4ка » 53 минуты назад

Решила сменить свой имидж и перекрасить волосы, только вот не знаю, какой цвет мне подходит. Есть какие-то приложения фоторедактора, в которых можно было бы подставить разные варианты цвета волос под моё фото.