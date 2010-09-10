Редактор фото
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Редактор фото
Решила сменить свой имидж и перекрасить волосы, только вот не знаю, какой цвет мне подходит. Есть какие-то приложения фоторедактора, в которых можно было бы подставить разные варианты цвета волос под моё фото.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 344
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Редактор фото
У меня был печальный опыт, когда я также решила поменяться, но цвет мне не подошел, с ним выглядела старше, цвет лица на фоне, был бледным, пришлось возвращаться к своему родному. Но, недавно случайно скачала фоторедактор ФотоМАСТЕР для других целей, и увидела в меню инструмент с помощью которого можно изменить цвет волос на фото. Можете попробовать его в работе, только волосы на фото должны быть хорошо видны, чтобы сработала обработка.
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