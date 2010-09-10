Редактор фото

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Редактор фото

Сообщение Яно4ка » 24 авг 2021, 16:59

Решила сменить свой имидж и перекрасить волосы, только вот не знаю, какой цвет мне подходит. Есть какие-то приложения фоторедактора, в которых можно было бы подставить разные варианты цвета волос под моё фото.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Редактор фото

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 09:33

У меня был печальный опыт, когда я также решила поменяться, но цвет мне не подошел, с ним выглядела старше, цвет лица на фоне, был бледным, пришлось возвращаться к своему родному. Но, недавно случайно скачала фоторедактор ФотоМАСТЕР для других целей, и увидела в меню инструмент с помощью которого можно изменить цвет волос на фото. Можете попробовать его в работе, только волосы на фото должны быть хорошо видны, чтобы сработала обработка.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Редактор фото

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 минуты назад

Только не нужно в яркие цвета краситься, как посмотрю на молодежь, мне жалко их волос и родителей, хотя куда они смотрят.
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