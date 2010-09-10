Сообщение dendi » Вчера, 13:05

Добрый день! Поделитесь, что берете с собой в отпуск для кишечника? Едем в этом году на наш юг с детьми, переживаю что там наплыв сейчас огромный кишечную инфекцию легко подхватить, с учетом того, что мы аквапарк запланировали, там точно воды наглотаются. Кто знает, есть что для профилактики? Может для иммунитета что попить стоит? Да и так и пища не привычная и вода там другая расстройство получить как нечего делать...