Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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dendi
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 16:18

Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?

Сообщение dendi » 25 авг 2021, 13:05

Добрый день! Поделитесь, что берете с собой в отпуск для кишечника? Едем в этом году на наш юг с детьми, переживаю что там наплыв сейчас огромный кишечную инфекцию легко подхватить, с учетом того, что мы аквапарк запланировали, там точно воды наглотаются. Кто знает, есть что для профилактики? Может для иммунитета что попить стоит? Да и так и пища не привычная и вода там другая расстройство получить как нечего делать...
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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Re: Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?

Сообщение Аминарвис » Вчера, 12:12

Я слышала, что прививка от ротавируса есть, но сама еще не разбиралась, да и как я понимаю от других кишечных инфекций она не поможет.
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ALFA
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 09 дек 2008, 00:18

Re: Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?

Сообщение ALFA » Вчера, 18:34

Аминарвис писал(а):Я слышала, что прививка от ротавируса есть, но сама еще не разбиралась, да и как я понимаю от других кишечных инфекций она не поможет.


Есть, но насколько я знаю ее нужно прямо малышам делать, про взрослых не уверена. А так сорбентов по больше и руки мыть чаще.
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Данна
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 14:03

Re: Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?

Сообщение Данна » Сегодня, 12:26

В точку про расстройство, причем не только детям. У меня вообще, как я поняла, так организм на смену воды реагирует. В аптеке, когда в аптечку закупалась перед прошлым отпуском, пожаловалась, что каждый отпуск с диареей, мне предложили максилак попробовать, начать за пару дней до и курсом в 10 дней пропить. У меня первый раз отпуск без диареи был, в этом году так же планирую делать. Кстати может, кто знает почему он так работает?
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