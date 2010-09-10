Сообщение ambition » Сегодня, 08:26

Данна писал(а): В точку про расстройство, причем не только детям. У меня вообще, как я поняла, так организм на смену воды реагирует. В аптеке, когда в аптечку закупалась перед прошлым отпуском, пожаловалась, что каждый отпуск с диареей, мне предложили максилак попробовать, начать за пару дней до и курсом в 10 дней пропить. У меня первый раз отпуск без диареи был, в этом году так же планирую делать. Кстати может, кто знает почему он так работает?

Ну это синбиотик, в нем 9 видов полезных бактерий и пребиотик, который помогает им приживаться лучше + токсины и шлаки помогает выводить. Получается он вам микрофлору восстановил , за счет этого кишечник легко смену воды и тд перенес. Плюс иммунитет тоже от кишечнной микрофлоры зависит. Автор, думаю ваш вариант, он и детский и взрослый есть.