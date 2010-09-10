Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?
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Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?
Добрый день! Поделитесь, что берете с собой в отпуск для кишечника? Едем в этом году на наш юг с детьми, переживаю что там наплыв сейчас огромный кишечную инфекцию легко подхватить, с учетом того, что мы аквапарк запланировали, там точно воды наглотаются. Кто знает, есть что для профилактики? Может для иммунитета что попить стоит? Да и так и пища не привычная и вода там другая расстройство получить как нечего делать...
Re: Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?
Я слышала, что прививка от ротавируса есть, но сама еще не разбиралась, да и как я понимаю от других кишечных инфекций она не поможет.
Re: Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?
Аминарвис писал(а):Я слышала, что прививка от ротавируса есть, но сама еще не разбиралась, да и как я понимаю от других кишечных инфекций она не поможет.
Есть, но насколько я знаю ее нужно прямо малышам делать, про взрослых не уверена. А так сорбентов по больше и руки мыть чаще.
Re: Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?
В точку про расстройство, причем не только детям. У меня вообще, как я поняла, так организм на смену воды реагирует. В аптеке, когда в аптечку закупалась перед прошлым отпуском, пожаловалась, что каждый отпуск с диареей, мне предложили максилак попробовать, начать за пару дней до и курсом в 10 дней пропить. У меня первый раз отпуск без диареи был, в этом году так же планирую делать. Кстати может, кто знает почему он так работает?
Re: Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?
Данна писал(а):В точку про расстройство, причем не только детям. У меня вообще, как я поняла, так организм на смену воды реагирует. В аптеке, когда в аптечку закупалась перед прошлым отпуском, пожаловалась, что каждый отпуск с диареей, мне предложили максилак попробовать, начать за пару дней до и курсом в 10 дней пропить. У меня первый раз отпуск без диареи был, в этом году так же планирую делать. Кстати может, кто знает почему он так работает?
Ну это синбиотик, в нем 9 видов полезных бактерий и пребиотик, который помогает им приживаться лучше + токсины и шлаки помогает выводить. Получается он вам микрофлору восстановил , за счет этого кишечник легко смену воды и тд перенес. Плюс иммунитет тоже от кишечнной микрофлоры зависит. Автор, думаю ваш вариант, он и детский и взрослый есть.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Что взять в отпуск для нормальной работы кишечника?
Я в отпуск постоянно с собой целую аптечку таскаю. Мало ли что во время отпуска или во время дороги случится. Даже с собой вот такой https://spasilen.com инъектор беру. Так как может быть, что и укол себе ставить придется. Не брать же пачку шприцев. А этой штуковиной за пару секунд укол нажатием кнопки поставить можно.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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