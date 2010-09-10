Музыка
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Музыка
Добрый день. Было бы неплохо выбрать один сайт для прослушивания музыки и поэтому – я отправилась просматривать в интернете разные музыкальные порталы. Что скажете на это? С чего именно следует начать поиски?
Re: Музыка
Скажу, что я сама просмотрела больше десятка разных площадок с музыкой, а потом только решила остановиться на одном сайте и поэтому – могу поделиться с вами информацией. Обязательно нужно сохранить в закладки браузера ссылку, чтобы не пришлось снова отправляться на поиски в интернет. Вот здесь https://mp3day.net на главной странице актуальные новинки треков размещены и есть возможность прямо сейчас прослушать каждый из них, а потом уже только – запустить процедуру скачивания в онлайне. С помощью музыки мне удаётся создавать особое настроение – утром танцевальные треки бодрят, по вечерам – медленные композиции успокаивают нервную систему.
Re: Музыка
К сожалению, сайт, который только что скинули выше совершенно не предназначен для скачивания музыки.
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