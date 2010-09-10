мр 27

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

мр 27

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 10:15

Подаются ли отдельно приклады для гладкоствольного оружия мр 27? Хотела бы приобрести новый приклад из прочного пластика, но пока находила только варианты из дерева.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: мр 27

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:52

Вы верно рассуждаете, пластик намного прочнее и легче чем дерево. За таким прикладом не нужно ухаживать, потому прослужит намного дольше, и не по трескает. Я выбираю приклады на мр 27 в Zosoptic.ru , мне нравиться выбор в магазине, и доступная цена на такие запчасти. Отдельно можно приобрести и другие составные, даже пули и патроны.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: мр 27

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:01

на охоту ходила раз, но мне не понравилось, слишком тихой нужно всегда быть
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