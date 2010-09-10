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Благодаря тому, что заправка картриджей осуществляется исключительно нами, не привлекая сторонние организации, конечная стоимость услуг не будет увеличена из-за посредничества Сотрудничаем с первыми импортёрами расходных материалов для оргтехники в РБ, поэтому готовы предложить Вам лучшие цены на все виды услуг Все ремонтные работы мы проводим с применением специализированного оборудования Благодаря тому, что сотрудничаем с проверенными компаниями-поставщиками комплектующих оргтехники, у нас всегда в наличие большинство деталей к моделям принтеров и МФУ ведущих мировых производителей Работы, выполненные нашей компанией – гарант безукоризненной работы Вашей техники!

Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске Основные направления и виды нашей деятельности:

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Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе vika-service by/ НАЖМИТЕ ССЫЛКУ

Всегда рады помочь Вам!С уважением,ТЕХНОСЕРВИC



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