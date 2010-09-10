Триммер для травы

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Триммер для травы

Сообщение РусланР » 30 авг 2021, 15:23

Хочу заказать качественный триммер, где это можно сделать?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Триммер для травы

Сообщение Алехандро Пенгер » 11 минут назад

Я уже года два так точно планировал купить себе триммер, но вот цена меня так пугала если честно, возможно мне просто было жалко выбрасывать такие деньги. Но по итогу решил все-таки придать нормальный вид своему газону и заказал триммер Хускварна На этом сайте все они отличного качества и создают минимальный шум, отлично подходит для того, кто любит тишину. Кроме этого в набор входит много насадок и триммер может справиться со своей работой в любое время года.
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