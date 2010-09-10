Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Мне срочно нужно отремонтировать карданный вал и вся надежда только на ваши ответы и советы. Услугами, каких автосервисов в Киеве вам уже приходилось пользоваться, и почему приняли такое решение?
Re: Подскажите
Я выбор остановила на автосервисе, о котором пишут положительные отзывы и поэтому, решила поделиться с вами ссылкой на сайт проверенной организации. Обязательно нужно прямо сейчас заглянуть сюда https://genstar.ua/uslugi-genstar/remon ... nnyh-valov чтобы ознакомиться с ценами на нужную вам услугу и задать вопросы администратору в онлайн формате. Так, что любой вопрос решается очень быстро. Нужно всего лишь для диагностики и ремонта пригнать автомобиль, а там уже бригада мастеров разберётся что к чему и всё починит. Поэтому, я не смогла остаться равнодушной и решила отписаться, сразу скинуть вам ссылку на сайт для удобства.
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