Сообщение klonik » 31 авг 2021, 08:40

Здравствуйте. Мне срочно нужно отремонтировать карданный вал и вся надежда только на ваши ответы и советы. Услугами, каких автосервисов в Киеве вам уже приходилось пользоваться, и почему приняли такое решение?