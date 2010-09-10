В поисках работы
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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В поисках работы
Потерял работу, когда начался короновирус и так ничего и не нашел нормального, чес заняться даже не знаю.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: В поисках работы
И не говорите с этой пандемией столько людей пострадало, это просто ужас, многие лишились работы, а найти на замену что-то достойное достаточно сложно. И даже то, что в России на этот период помогали деньгами, то не все под это попали. И начал искать дополнительный заработок в интернете. Особым спросом в интернете пользуются книги, поэтому я и решил заняться книжным бизнесом. Даже несмотря на то, сколько хороших сериалов, фильмов и игр, но многие не могут отказать себе в прочтении хорошей книге. Советую Вам так же попробовать это направление в работе и на сайте https://tayga.info/164902 пройти курс удаленный ассистент на Амазон. Данный курс научит Вас правильно оформлять страницы книги и их продавать и тогда Вы сможете выйти на стабильный доход в размере 500 долларов в месяц.
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