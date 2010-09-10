Алехандро Пенгер писал(а): И не говорите с этой пандемией столько людей пострадало, это просто ужас, многие лишились работы, а найти на замену что-то достойное достаточно сложно. И даже то, что в России на этот период помогали деньгами, то не все под это попали. И начал искать дополнительный заработок в интернете. Особым спросом в интернете пользуются книги, поэтому я и решил заняться книжным бизнесом. Даже несмотря на то, сколько хороших сериалов, фильмов и игр, но многие не могут отказать себе в прочтении хорошей книге. Советую Вам так же попробовать это направление в работе и на сайте пройти курс удаленный ассистент на Амазон. Данный курс научит Вас правильно оформлять страницы книги и их продавать и тогда Вы сможете выйти на стабильный доход в размере 500 долларов в месяц.