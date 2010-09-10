В поисках работы
Благотворительность в Рязани
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В поисках работы
Потерял работу, когда начался короновирус и так ничего и не нашел нормального, чес заняться даже не знаю.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: В поисках работы
И не говорите с этой пандемией столько людей пострадало, это просто ужас, многие лишились работы, а найти на замену что-то достойное достаточно сложно. И даже то, что в России на этот период помогали деньгами, то не все под это попали. И начал искать дополнительный заработок в интернете. Особым спросом в интернете пользуются книги, поэтому я и решил заняться книжным бизнесом. Даже несмотря на то, сколько хороших сериалов, фильмов и игр, но многие не могут отказать себе в прочтении хорошей книге. Советую Вам так же попробовать это направление в работе и на сайте https://tayga.info/164902 пройти курс удаленный ассистент на Амазон. Данный курс научит Вас правильно оформлять страницы книги и их продавать и тогда Вы сможете выйти на стабильный доход в размере 500 долларов в месяц.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: В поисках работы
РусланР писал(а):Потерял работу, когда начался короновирус и так ничего и не нашел нормального, чес заняться даже не знаю.
вы до сих пор без работы?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: В поисках работы
Алехандро Пенгер писал(а):И не говорите с этой пандемией столько людей пострадало, это просто ужас, многие лишились работы, а найти на замену что-то достойное достаточно сложно. И даже то, что в России на этот период помогали деньгами, то не все под это попали. И начал искать дополнительный заработок в интернете. Особым спросом в интернете пользуются книги, поэтому я и решил заняться книжным бизнесом. Даже несмотря на то, сколько хороших сериалов, фильмов и игр, но многие не могут отказать себе в прочтении хорошей книге. Советую Вам так же попробовать это направление в работе и на сайте пройти курс удаленный ассистент на Амазон. Данный курс научит Вас правильно оформлять страницы книги и их продавать и тогда Вы сможете выйти на стабильный доход в размере 500 долларов в месяц.
книги хорошо, но не практично
Re: В поисках работы
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сейчас на таких системах можно поднять очень неплохие деньги!
5 сообщений • Страница 1 из 1
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