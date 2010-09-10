В поисках работы

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

В поисках работы

Сообщение РусланР » 02 сен 2021, 15:12

Потерял работу, когда начался короновирус и так ничего и не нашел нормального, чес заняться даже не знаю.
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: В поисках работы

Сообщение Алехандро Пенгер » 02 сен 2021, 16:27

И не говорите с этой пандемией столько людей пострадало, это просто ужас, многие лишились работы, а найти на замену что-то достойное достаточно сложно. И даже то, что в России на этот период помогали деньгами, то не все под это попали. И начал искать дополнительный заработок в интернете. Особым спросом в интернете пользуются книги, поэтому я и решил заняться книжным бизнесом. Даже несмотря на то, сколько хороших сериалов, фильмов и игр, но многие не могут отказать себе в прочтении хорошей книге. Советую Вам так же попробовать это направление в работе и на сайте https://tayga.info/164902 пройти курс удаленный ассистент на Амазон. Данный курс научит Вас правильно оформлять страницы книги и их продавать и тогда Вы сможете выйти на стабильный доход в размере 500 долларов в месяц.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: В поисках работы

Сообщение irinakotova » Сегодня, 10:25

РусланР писал(а):Потерял работу, когда начался короновирус и так ничего и не нашел нормального, чес заняться даже не знаю.

вы до сих пор без работы?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: В поисках работы

Сообщение irinakotova » Сегодня, 10:44

Алехандро Пенгер писал(а):И не говорите с этой пандемией столько людей пострадало, это просто ужас, многие лишились работы, а найти на замену что-то достойное достаточно сложно. И даже то, что в России на этот период помогали деньгами, то не все под это попали. И начал искать дополнительный заработок в интернете. Особым спросом в интернете пользуются книги, поэтому я и решил заняться книжным бизнесом. Даже несмотря на то, сколько хороших сериалов, фильмов и игр, но многие не могут отказать себе в прочтении хорошей книге. Советую Вам так же попробовать это направление в работе и на сайте пройти курс удаленный ассистент на Амазон. Данный курс научит Вас правильно оформлять страницы книги и их продавать и тогда Вы сможете выйти на стабильный доход в размере 500 долларов в месяц.


книги хорошо, но не практично
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: В поисках работы

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 16:34

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сейчас на таких системах можно поднять очень неплохие деньги!
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