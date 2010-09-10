Кольцо с бриллиантом

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Кольцо с бриллиантом

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 11:46

Парни, вы когда-то встречали кольца с черным бриллиантом, я своей девушке такое ищу, хочу купить, но ничего интересного не нахожу.
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