Кольцо с бриллиантом

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Кольцо с бриллиантом

Сообщение Алехандро Пенгер » 03 сен 2021, 11:46

Парни, вы когда-то встречали кольца с черным бриллиантом, я своей девушке такое ищу, хочу купить, но ничего интересного не нахожу.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Кольцо с бриллиантом

Сообщение РусланР » Сегодня, 09:20

Вы обратились по адресу, потому что я как раз вот пару дней назад только купил жене своей шикарное кольцо с черным бриллиантом. Честно хочу сказать, что выбор вообще не велик в ювелирках, это просто что-то допотопное. Чисто случайно жена наткнулась на красивый каталог где просто нереальный выбор украшений. Жена выбрала широкое, необычное кольцо с бриллиантами. На пальце смотреться просто шикарно.
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