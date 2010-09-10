Кольцо с бриллиантом
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Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Кольцо с бриллиантом
Парни, вы когда-то встречали кольца с черным бриллиантом, я своей девушке такое ищу, хочу купить, но ничего интересного не нахожу.
Re: Кольцо с бриллиантом
Вы обратились по адресу, потому что я как раз вот пару дней назад только купил жене своей шикарное кольцо с черным бриллиантом. Честно хочу сказать, что выбор вообще не велик в ювелирках, это просто что-то допотопное. Чисто случайно жена наткнулась на красивый каталог где просто нереальный выбор украшений. Жена выбрала широкое, необычное кольцо с бриллиантами. На пальце смотреться просто шикарно.
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