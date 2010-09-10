Очень часто начинают возникать проблемы, с репродуктивным здоровьем
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Очень часто начинают возникать проблемы, с репродуктивным здоровьем
Очень часто начинают возникать проблемы, с репродуктивным здоровьем. И к сожалению медицина у нас еще не сильно развита в этом направлении. Другое дело в Турции. У них в разы вырос уровень медицины за последние годы. Вот статья про репродуктивную медицину в Турции http://e-times.com.ua/2021/07/reprodukt ... zhenshhin/ . Возможно вы столклись с такой проблемой, тогда вам точно будет интересно почитать.
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