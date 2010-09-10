Как вести себя в начале отношений?
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Как вести себя в начале отношений?
Было бы неплохо прогуляться по статьям в интернете, чтобы разобраться и понять. Как вести себя в начале отношений? Стоит ли проявлять инициативу? Или лучше оставаться для своего избранника милой и романтичной особой?
Re: Как вести себя в начале отношений?
Добрый день. Скажу вам только одно – не нужно входить в образ и выбирать себе роль, будьте собой и тогда мужчина сможет рассмотреть все ваши положительные качества. Я решила отписаться и скинуть ссылку на сайт https://intrigue.dating/znakomstva/kak- ... tnosheniy/ который поможет найти ответы на все многочисленные волнующие вопросы. Удобно, быстро и не нужно платить деньги и записываться к психологу на приём. Поэтому, не смогла остаться равнодушной и пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и проконсультировать, скинуть ссылку на онлайн журнал. Когда возникают спорные вопросы и моменты, я всегда посвящаю вечер чтению публикаций в интернете.
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