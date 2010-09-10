Сообщение zevc » Сегодня, 09:42

Было бы неплохо прогуляться по статьям в интернете, чтобы разобраться и понять. Как вести себя в начале отношений? Стоит ли проявлять инициативу? Или лучше оставаться для своего избранника милой и романтичной особой?