Похудение

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Похудение

Сообщение zevc » Сегодня, 09:51

Добрый день. Я поставила перед собой цель – похудеть на 10 кг и теперь осталось выбрать диету или просто настроиться не есть сладкое, мучное и фаст-фуд. Прошу вас отписаться и помочь советом, с чего начать?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Похудение

Сообщение klonik » 21 минуту назад

Здравствуйте. Понимаю вас, потому что мне пришлось просмотреть в интернете больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на одном онлайн журнале для женщин и воспользоваться его советами. Вам обязательно нужно ознакомиться с этой https://samka.co/pravilnoe-pitanie/ot-k ... -jenschin/ статьёй, которая поможет сформировать рацион питания, принимая во внимание калорийность продуктов. Не секрет, что фрукты и овощи являются полезными для тех, кто планирует избавиться от лишних килограмм быстро и просто. Я перестала, есть сладкое, мучное и ограничила мясо – результат не заставил себя долго ждать.
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