Сообщение zevc » Сегодня, 09:51

Добрый день. Я поставила перед собой цель – похудеть на 10 кг и теперь осталось выбрать диету или просто настроиться не есть сладкое, мучное и фаст-фуд. Прошу вас отписаться и помочь советом, с чего начать?