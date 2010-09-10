Похудение
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Похудение
Добрый день. Я поставила перед собой цель – похудеть на 10 кг и теперь осталось выбрать диету или просто настроиться не есть сладкое, мучное и фаст-фуд. Прошу вас отписаться и помочь советом, с чего начать?
Re: Похудение
Здравствуйте. Понимаю вас, потому что мне пришлось просмотреть в интернете больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на одном онлайн журнале для женщин и воспользоваться его советами. Вам обязательно нужно ознакомиться с этой https://samka.co/pravilnoe-pitanie/ot-k ... -jenschin/ статьёй, которая поможет сформировать рацион питания, принимая во внимание калорийность продуктов. Не секрет, что фрукты и овощи являются полезными для тех, кто планирует избавиться от лишних килограмм быстро и просто. Я перестала, есть сладкое, мучное и ограничила мясо – результат не заставил себя долго ждать.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Похудение
zevc писал(а):Добрый день. Я поставила перед собой цель – похудеть на 10 кг и теперь осталось выбрать диету или просто настроиться не есть сладкое, мучное и фаст-фуд. Прошу вас отписаться и помочь советом, с чего начать?
вам еще и спорт нужен! без него точно никак!
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Похудение
правильное решение! все начинается именно с питания! но тут не всегда достаточно просто убрать мучное и жирное. надо полностью продумать все питание, построить правильное меню в нужных граммовках.
на самом деле можно так разнообразить меню, что будет очень вкусно. есть столько круп - кус-кус, булгур, киноа, а овощей сколько! я активно стала использовать фасоль https://polza4u.ru/fasol/ - во вам еще вариант!
на самом деле можно так разнообразить меню, что будет очень вкусно. есть столько круп - кус-кус, булгур, киноа, а овощей сколько! я активно стала использовать фасоль https://polza4u.ru/fasol/ - во вам еще вариант!
4 сообщения • Страница 1 из 1
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