Похудение

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 439
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Похудение

Сообщение zevc » 04 сен 2021, 09:51

Добрый день. Я поставила перед собой цель – похудеть на 10 кг и теперь осталось выбрать диету или просто настроиться не есть сладкое, мучное и фаст-фуд. Прошу вас отписаться и помочь советом, с чего начать?
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Похудение

Сообщение klonik » 04 сен 2021, 11:01

Здравствуйте. Понимаю вас, потому что мне пришлось просмотреть в интернете больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на одном онлайн журнале для женщин и воспользоваться его советами. Вам обязательно нужно ознакомиться с этой https://samka.co/pravilnoe-pitanie/ot-k ... -jenschin/ статьёй, которая поможет сформировать рацион питания, принимая во внимание калорийность продуктов. Не секрет, что фрукты и овощи являются полезными для тех, кто планирует избавиться от лишних килограмм быстро и просто. Я перестала, есть сладкое, мучное и ограничила мясо – результат не заставил себя долго ждать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Похудение

Сообщение irinakotova » 26 ноя 2021, 08:09

zevc писал(а):Добрый день. Я поставила перед собой цель – похудеть на 10 кг и теперь осталось выбрать диету или просто настроиться не есть сладкое, мучное и фаст-фуд. Прошу вас отписаться и помочь советом, с чего начать?

вам еще и спорт нужен! без него точно никак!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Похудение

Сообщение Надежда 79 » 26 ноя 2021, 08:19

правильное решение! все начинается именно с питания! но тут не всегда достаточно просто убрать мучное и жирное. надо полностью продумать все питание, построить правильное меню в нужных граммовках.
на самом деле можно так разнообразить меню, что будет очень вкусно. есть столько круп - кус-кус, булгур, киноа, а овощей сколько! я активно стала использовать фасоль https://polza4u.ru/fasol/ - во вам еще вариант!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: klonik и 2 гостя