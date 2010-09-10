Какое у Вас хобби?
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Какое у Вас хобби?
Привет, у кого какое хобби?
Я изучаю все что связанно с продвижением в интернете, очень интересно. Вот решила освоить новую профессию и открываю для себя новые фишечки. Например оказывается существует софты, которые помогают обходить капчи на сайтах https://2captcha.com/ вот один из них. На нем кстати можно подрабатывать, самом отгадывая капчи
Я изучаю все что связанно с продвижением в интернете, очень интересно. Вот решила освоить новую профессию и открываю для себя новые фишечки. Например оказывается существует софты, которые помогают обходить капчи на сайтах https://2captcha.com/ вот один из них. На нем кстати можно подрабатывать, самом отгадывая капчи
1 сообщение • Страница 1 из 1
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