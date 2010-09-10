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gonchar84 Гость RZN.info Сообщения: 101 Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56 Какое у Вас хобби? Цитата Сообщение gonchar84 » Сегодня, 03:36

Я изучаю все что связанно с продвижением в интернете, очень интересно. Вот решила освоить новую профессию и открываю для себя новые фишечки. Например оказывается существует софты, которые помогают обходить капчи на сайтах Привет, у кого какое хобби?Я изучаю все что связанно с продвижением в интернете, очень интересно. Вот решила освоить новую профессию и открываю для себя новые фишечки. Например оказывается существует софты, которые помогают обходить капчи на сайтах https://2captcha.com/ вот один из них. На нем кстати можно подрабатывать, самом отгадывая капчи Вернуться к началу

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