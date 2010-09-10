Самурайский меч
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Самурайский меч
Я люблю всю японскую культуру, поэтому мне так же нравятся самурайские мечи Катана, только вот можно ли их где-то купить?
Re: Самурайский меч
Многие увлекаются японскими традициями, и это уже давно дошло и до России. Я так же увлекаюсь боевыми искусствами, и хорошо, что сейчас без проблем вообще есть такая возможность купить самурайский меч у любого. Вот посмотрите на этом https://origami-token.ru/catalog/iaponskie_mechi_do_1876_goda/ сайте и почитайте информацию об этих мечах.
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