Самурайский меч

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Самурайский меч

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 10:54

Я люблю всю японскую культуру, поэтому мне так же нравятся самурайские мечи Катана, только вот можно ли их где-то купить?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Самурайский меч

Сообщение РусланР » Сегодня, 11:28

Многие увлекаются японскими традициями, и это уже давно дошло и до России. Я так же увлекаюсь боевыми искусствами, и хорошо, что сейчас без проблем вообще есть такая возможность купить самурайский меч у любого. Вот посмотрите на этом https://origami-token.ru/catalog/iaponskie_mechi_do_1876_goda/ сайте и почитайте информацию об этих мечах.
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