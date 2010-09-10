стоматологическую клинику

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 350
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

стоматологическую клинику

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:00

Посоветуйте хорошую стоматологическую клинику в Щелково, куда можно будет ходить всей семьей. Есть у вас такие на примете? 
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 508
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: стоматологическую клинику

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:15

Конечно есть, для меня номер один это клиника Интердентос. Мы с женой тоже лечим зубы только здесь, при чем уже достаточно давно. Нравится их подход к лечению, а так же уровень профессионализма который они предоставляют. На сайте https://shchelkovo.interdentos.ru/ можно посмотреть больше информации, а так же изучить все цены и записаться на прием. Уверен, что не пожалеете, если обратитесь сюда.
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