стоматологическую клинику

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

стоматологическую клинику

Сообщение Наташа Швец » 07 сен 2021, 14:00

Посоветуйте хорошую стоматологическую клинику в Щелково, куда можно будет ходить всей семьей. Есть у вас такие на примете? 
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: стоматологическую клинику

Сообщение Алексей Кобзарь » 07 сен 2021, 15:15

Конечно есть, для меня номер один это клиника Интердентос. Мы с женой тоже лечим зубы только здесь, при чем уже достаточно давно. Нравится их подход к лечению, а так же уровень профессионализма который они предоставляют. На сайте https://shchelkovo.interdentos.ru/ можно посмотреть больше информации, а так же изучить все цены и записаться на прием. Уверен, что не пожалеете, если обратитесь сюда.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: стоматологическую клинику

Сообщение Anthonn » Сегодня, 12:54

Деткам сложно зубы лечить, знаю по своему опыту, сын до последнего сопротивляется. Но затягивать не стоит с лечением зубов, потом еще хуже может быть картина. Как вариант, попробуйте записаться в эту клинику https://implantmaster.ru/implanty-anthogyr/ Слышал только положительные отзывы об этой стоматологической клинике в Москве, тут новейшее оборудование используют и стоматологи с большим опытом работы.
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