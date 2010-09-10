стоматологическую клинику
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
стоматологическую клинику
Посоветуйте хорошую стоматологическую клинику в Щелково, куда можно будет ходить всей семьей. Есть у вас такие на примете?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 568
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: стоматологическую клинику
Конечно есть, для меня номер один это клиника Интердентос. Мы с женой тоже лечим зубы только здесь, при чем уже достаточно давно. Нравится их подход к лечению, а так же уровень профессионализма который они предоставляют. На сайте https://shchelkovo.interdentos.ru/ можно посмотреть больше информации, а так же изучить все цены и записаться на прием. Уверен, что не пожалеете, если обратитесь сюда.
Re: стоматологическую клинику
Деткам сложно зубы лечить, знаю по своему опыту, сын до последнего сопротивляется. Но затягивать не стоит с лечением зубов, потом еще хуже может быть картина. Как вариант, попробуйте записаться в эту клинику https://implantmaster.ru/implanty-anthogyr/ Слышал только положительные отзывы об этой стоматологической клинике в Москве, тут новейшее оборудование используют и стоматологи с большим опытом работы.
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