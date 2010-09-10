Съемка и монтаж
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Съемка и монтаж
Подскажите компанию в Москве, которая занимается съемкой и монтажом видео?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Съемка и монтаж
А для каких именно целей вам нужна компания такая? Я просто знаю один хороший видеопродакшн называется Фильмоскоп, они много чего делают, начиная от съемки и монтажа и закачивая 2D и 3D анимацией. Обратись к ним, обсудите все вопросы, а потом уже будете думать. Но скажу сразу, рябята профи в соем деле, такие вещи с монтажом вытворяют.
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