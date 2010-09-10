Съемка и монтаж

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Съемка и монтаж

Сообщение Алексей Кобзарь » 09 сен 2021, 10:49

Подскажите компанию в Москве, которая занимается съемкой и монтажом видео?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Съемка и монтаж

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:57

А для каких именно целей вам нужна компания такая? Я просто знаю один хороший видеопродакшн называется Фильмоскоп, они много чего делают, начиная от съемки и монтажа и закачивая 2D и 3D анимацией. Обратись к ним, обсудите все вопросы, а потом уже будете думать. Но скажу сразу, рябята профи в соем деле, такие вещи с монтажом вытворяют.
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