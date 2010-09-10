Уплотнительные кольца

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Уплотнительные кольца

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:53

Муж попросил узнать на форуме у кого можно заказать недорого уплотнительное кольцо, на гидравлическом прессе нужно поменять?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 510
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Уплотнительные кольца

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:33

Качественные уплотнительные кольца продаются у компании СПР, неоднократно заказывал у них, качеством доволен. В ассортименте имеются разные размеры и типы, на оф.сайте https://spr-prom.ru/category/kolcza-uplotnitelnye/ можете ознакомиться с каталогом. По поводу наличия необходимо узнавать у менеджера по номеру 74996771789.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя