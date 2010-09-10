Уплотнительные кольца
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 351
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Уплотнительные кольца
Муж попросил узнать на форуме у кого можно заказать недорого уплотнительное кольцо, на гидравлическом прессе нужно поменять?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 510
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Уплотнительные кольца
Качественные уплотнительные кольца продаются у компании СПР, неоднократно заказывал у них, качеством доволен. В ассортименте имеются разные размеры и типы, на оф.сайте https://spr-prom.ru/category/kolcza-uplotnitelnye/ можете ознакомиться с каталогом. По поводу наличия необходимо узнавать у менеджера по номеру 74996771789.
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