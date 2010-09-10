Пользуетесь ли вы корейской косметикой

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Пользуетесь ли вы корейской косметикой

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:29

Пользуетесь ли вы корейской косметикой? Можно им вообще доверять или это все реклама? Что посоветуете взять на пробу?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Пользуетесь ли вы корейской косметикой

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:15

Я пользуюсь корейской косметикой уже достаточно долго. Все необходимое заказываю на сайте Kimmi shop. Соотношение цены и качества мне нравится, поэтому менять эту косметику на что-то другое я не собираюсь. Для начала, я вам посоветую взять недорогие ночные маски для лица https://kimmi-shop.ru/catalog/osnovnoy- ... ki/nochnye , я тоже с них начинала и видела эффективность этой косметики. Поэтому переходите и оформляйте заказ, товара у них много.
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