Пользуетесь ли вы корейской косметикой
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Пользуетесь ли вы корейской косметикой
Пользуетесь ли вы корейской косметикой? Можно им вообще доверять или это все реклама? Что посоветуете взять на пробу?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 352
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Пользуетесь ли вы корейской косметикой
Я пользуюсь корейской косметикой уже достаточно долго. Все необходимое заказываю на сайте Kimmi shop. Соотношение цены и качества мне нравится, поэтому менять эту косметику на что-то другое я не собираюсь. Для начала, я вам посоветую взять недорогие ночные маски для лица https://kimmi-shop.ru/catalog/osnovnoy- ... ki/nochnye , я тоже с них начинала и видела эффективность этой косметики. Поэтому переходите и оформляйте заказ, товара у них много.
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