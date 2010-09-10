Награды
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Награды
Добрый день. Никак не получается у меня выбор остановить на каком-то одном сайте в интернете, чтобы оставить заявку на покупку медалей, орденов и знаков. Поэтому, начала просматривать отзывы и сравнивать цены, оказалось, что можно тут https://voensovmag.ru/catalog/medali-so ... im-stalina выбрать и купить всё необходимое для пополнения своей коллекции, награды посвящены разным историческим эпохам и событиям. По какому принципу вы решаете, какие именно медали и знаки покупать в интернете? Хотелось бы почитать ваши ответы и надеюсь, что поделитесь своими историями из жизни, потому что для меня вопрос является актуальным на сегодняшний день.
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