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klonik Гость RZN.info Сообщения: 409 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Награды Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:31 Добрый день. Никак не получается у меня выбор остановить на каком-то одном сайте в интернете, чтобы оставить заявку на покупку медалей, орденов и знаков. Поэтому, начала просматривать отзывы и сравнивать цены, оказалось, что можно тут https://voensovmag.ru/catalog/medali-so ... im-stalina выбрать и купить всё необходимое для пополнения своей коллекции, награды посвящены разным историческим эпохам и событиям. По какому принципу вы решаете, какие именно медали и знаки покупать в интернете? Хотелось бы почитать ваши ответы и надеюсь, что поделитесь своими историями из жизни, потому что для меня вопрос является актуальным на сегодняшний день. Вернуться к началу

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