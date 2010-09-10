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klonik Гость RZN.info Сообщения: 409 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Награды Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 17:18 Добрый день. Я открыла для себя новое хобби под названием фалеристика и поэтому, начала просматривать каталоги с наградами, чтобы потом можно было остановиться на одной организации для сотрудничества. На странице https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... _x_1993_g/ нашла и решила заказать орден «Защитнику советов». Есть возможность задать вопросы менеджеру, а потом останется только кликнуть мышкой и завершить процедуру оформления своего заказа. Как часто вы сначала просматриваете отзывы в интернете, а потом решение принимаете о сотрудничестве с одной компанией, продающей награды в онлайн формате? Вернуться к началу

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