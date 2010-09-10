Авто в аренду
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Авто в аренду
Посоветуйте, где лучше взять в аренду авто?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Авто в аренду
Так как я часто по работе езжу в Москву и для быстрого передвижения, а так же для своего же удобства, беру в аренду Мерседес Бенц с водителем у компании Династия, у них много автомобилей премиум класса, есть из чего выбрать. Водителя все настоящие профессионалы, которые проходят серьезный отбор. Так что за свою безопасность можете не беспокоиться.
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