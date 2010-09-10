Авто в аренду

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Авто в аренду

Сообщение РусланР » Вчера, 08:54

Посоветуйте, где лучше взять в аренду авто?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Авто в аренду

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:18

Так как я часто по работе езжу в Москву и для быстрого передвижения, а так же для своего же удобства, беру в аренду Мерседес Бенц с водителем у компании Династия, у них много автомобилей премиум класса, есть из чего выбрать. Водителя все настоящие профессионалы, которые проходят серьезный отбор. Так что за свою безопасность можете не беспокоиться.
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