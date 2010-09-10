Организация онлайн трансляций
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Организация онлайн трансляций
Здравствуйте. Есть ли у вас на примете проверенные и надёжные организации, которые готовы пройти онлайн трансляцию под ключ с контролем зрителей? Было бы неплохо рассчитать стоимость услуги и решить все организационные вопросы со специалистом по телефону.
Re: Организация онлайн трансляций
На примете у меня есть только одна компания и мне приходилось несколько раз в ней обращаться для проведения онлайн трансляций мероприятий. Очень удобно, если вам необходимо осветить событие, здесь https://stream-ip.ru/broadcast-control.html можно узнать о стоимости услуги – трансляция с контролем онлайн зрителей. Всегда задавайте вопросы и просматривайте внимательно сайт выбранной организации, чтобы не пришлось потом, лишний раз звонить и уточнять какие-то важные вопросы и нюансы. Я всегда стараюсь руководствоваться этой стратегией и вот решила отписаться, чтобы помочь вам советом.
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