Акулий жир
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Акулий жир
Где можно заказать натуральный акулий сквален без предоплаты?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 357
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Акулий жир
Я два месяца назад заказала сквален в интернет-магазине Japan Trading. Если оформить заказ до 14:00, то отправка будет в тот же день. Кстати, никаких предоплат, вы можете заказать наложенным платежом. Качество хорошее, обладает многими полезными свойствами. И если будете заказывать, то поспешите, сейчас действует скидка 23%
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