Акулий жир

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Акулий жир

Сообщение Алексей Кобзарь » 13 сен 2021, 14:42

Где можно заказать натуральный акулий сквален без предоплаты?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Акулий жир

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:51

Я два месяца назад заказала сквален в интернет-магазине Japan Trading. Если оформить заказ до 14:00, то отправка будет в тот же день. Кстати, никаких предоплат, вы можете заказать наложенным платежом. Качество хорошее, обладает многими полезными свойствами. И если будете заказывать, то поспешите, сейчас действует скидка 23%
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