Сквозная аналитика
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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Сквозная аналитика
Перспективно ли изучать сквозную аналитику, ее анализ помогает повысить показатели продаваемой продукции?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Сквозная аналитика
Так не зря ее и используют, ведь вы с помощью таких данных получаете полную информацию действий клиента, от оформления доставки до получения заказа. Мне нравится crm сквозная аналитика от компании https://www.retailcrm.ru/ . Изначально попробовала работу этой платформы на тестовом периоде, который меня полностью устроил своим функционалом и возможностями.
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