Сквозная аналитика

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Сквозная аналитика

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:19

Перспективно ли изучать сквозную аналитику, ее анализ помогает повысить показатели продаваемой продукции?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Сквозная аналитика

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:07

Так не зря ее и используют, ведь вы с помощью таких данных получаете полную информацию действий клиента, от оформления доставки до получения заказа. Мне нравится crm сквозная аналитика от компании https://www.retailcrm.ru/ . Изначально попробовала работу этой платформы на тестовом периоде, который меня полностью устроил своим функционалом и возможностями.
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