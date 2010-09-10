Товары для туризма

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Товары для туризма

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 15:58

Кто любит туризм, где вы покупаете товары? Хотим с друзьями устроить поход, но для начала надо купить всё необходимое.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Товары для туризма

Сообщение Алексей Кобзарь » 45 минут назад

Товары для туризма покупал в магазине Мосторг, у них вся экипировка для отдыха качественная, можете глянуть их каталог, цены оптимальные. Мы с женой брали платку ещё два года назад, она в отличном состоянии, пережила сильные бури и не один поход.
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