Товары для туризма
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Товары для туризма
Кто любит туризм, где вы покупаете товары? Хотим с друзьями устроить поход, но для начала надо купить всё необходимое.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Товары для туризма
Товары для туризма покупал в магазине Мосторг, у них вся экипировка для отдыха качественная, можете глянуть их каталог, цены оптимальные. Мы с женой брали платку ещё два года назад, она в отличном состоянии, пережила сильные бури и не один поход.
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